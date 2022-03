Previsão do signo de Aquário para hoje, 26 de março

Signo de Aquário hoje

A influência da Lua minguante em Capricórnio que aconteceu ontem faz com que esse sábado seja um pouco mais desanimado que o usual. Além disso, Mercúrio em Peixes está formando um sextil com Plutão em Capricórnio, o que nos deixa mais lentos. Porém, isso pode nos ajudar a ver as coisas por outros ângulos, sem tanta pressa. Aproveite esse sábado para ter momentos de mais carinho e cuidado com as pessoas que vivem com você. A desconexão que muitas vezes sentimos com quem nos relacionamos costuma acontecer porque não dedicamos momentos realmente especiais ao lado de quem queremos estar próximos. Tudo aquilo que você deseja construir ou aprimorar exige atenção e tempo.A fase minguante da Lua é aquela que vem trazer encerramentos e desfechos. Em Capricórnio, tudo aquilo que o signo rege no campo emocional deverá passar por reavaliações e até mesmo mudanças ou encerramentos. Por isso, nessa fase é interessante olhar para dentro de si e se permitir a reconhecer suas falhas. Tenha cuidado para que o orgulho capricorniano não complique as coisas.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.