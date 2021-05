Previsão do signo de Aquário para hoje, 26 de maio

Ontem à noite, a Lua iniciou seu trânsito por Sagitário, onde se torna cheia pela manhã, além de estar formando o primeiro Eclipse Lunar Total do ano. Quando um eclipse lunar acontece simboliza um chamado do universo para olhar para dentro e dar atenção para as nossas emoções mais profundas. Nesse momento, somos convidados a refletir sobre as nossas verdades, os valores que foram construídos e que servem como base para todas as decisões. No fim dessa semana, Mercúrio iniciará o movimento retrógrado, e temos mais dois planetas transitando de forma atípica: Plutão e Saturno. Todas essas movimentações astrológicas desencadeiam reviravoltas em nossas vidas. Precisamos encontrar novos recursos para lidar com nossas emoções perante a essas situações desafiadoras que estão se desenvolvendo. É importante não ter medo de revisar seus valores, porque estamos (ou melhor, precisamos estar) em constante processo de evolução.

Signo de Aquário hoje

Estamos passando por um momento de transição como sociedade, mas isso também evidencia transformações pessoais. A lunação que acontece nesse momento te convida a sair da sua zona de conforto para expressar aquilo que você está sentindo. Apenas através do diálogo sincero você pode aprender com o desafio que está vivendo.



