Previsão do signo de Aquário para hoje, 26 de junho

Hoje a Lua fica fora de curso até às 11 horas, o que indica possíveis imprevistos e mal entendidos na parte da manhã. Portanto, caso você tenha um compromisso antes desse horário, busque sair mais cedo e conferir tudo (endereço, documentos, o que você precisa levar…) duas vezes. Após esse horário a Lua ingressa em Aquário e traz um clima mais leve para o fim de semana, dissipando um pouco das cobranças internas que estavam gerando frustrações. As energias aquarianas estão ligadas a um posicionamento mais livre e desconstruído e, nesse momento pós retrogradação de Mercúrio, é interessante aproveitar para se desapegar verdadeiramente dos hábitos que você percebeu durante as últimas semanas que não estavam surtindo o efeito esperado. Aproveite o sábado para fazer algo diferente, fora da rotina, que te ajude a relaxar e a recuperar as energias. Uma dica interessante é fazer algo sozinho, lembrando-se de como é gostoso estar em sua própria companhia.

Signo de Aquário hoje

O posicionamento da Lua em Aquário evidencia a sua necessidade de liberdade e você deve ter cuidado com a forma que comunica isso para as pessoas com quem se relaciona. Muitas vezes, a sua independência pode assustar essas pessoas, principalmente quando você não dialoga sobre os seus sentimentos e dá espaço para inseguranças.



