Previsão do signo de Aquário para hoje, 26 de janeiro

Hoje pode ser um dia de percepções importantes. A Lua em um aspecto tenso com Netuno pode revelar enganos ou situações que você ainda não tinha enxergado claramente. É um momento de tirar as vendas dos olhos e lidar com a realidade como ela é.



Logo em seguida, a entrada da Lua em Capricórnio traz uma energia prática e pé no chão, ideal para estruturar planos e concluir pendências. O céu favorece finalizações, encerrando ciclos com sabedoria e preparo.



E para fechar o dia com chave de ouro, o trígono entre Vênus e Urano abre novos caminhos tanto para negócios quanto para o amor. Este é um convite para inovar, abraçar o diferente e se abrir para oportunidades inesperadas que podem transformar sua vida para melhor.



Aproveite o dia para refletir, organizar a semana e mudar o que precisa ser mudado. Lembre-se que você é livre e que pode partir, mudar, romper e recomeçar sempre. Você só não pode fugir das situações mal resolvidas.

Signo de Aquário hoje

Sua criatividade está em alta, e o trígono favorece novidades no amor ou em projetos pessoais. Experimente algo diferente, como um hobby ou forma de expressão. O inesperado pode te surpreender de forma muito positiva.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.