Previsão do signo de Aquário para hoje, 26 de abril

Signo de Aquário hoje

Hoje a Lua fica em Câncer até às 21 horas, enfatizando um movimento de introspecção e conexão com suas emoções. É uma oportunidade de plantar novas sementes e se movimentar para uma organização em função dos seus sonhos. Ao longo do dia, a Lua vai formar uma quadratura com Júpiter, despertando alguns conflitos entre o desejo de cuidar das suas emoções e a necessidade de agir de forma mais assertiva e responsável. Além disso, o sextil entre o Sol e Saturno também é um aspecto que acontece hoje, motivando reflexões e cobranças sobre suas noções de segurança, estabilidade e compromisso. Tenha cuidado para não ser duro demais consigo mesmo, respeitando seus limites no momento atual.A Lua em Câncer traz desafios relacionados à comunicação e relacionamentos interpessoais, sendo importante ser cauteloso ao expressar seu ponto de vista. Aproveite o sextil entre o Sol e Saturno para fortalecer suas conexões com o outro, conversando sobre seus compromissos e expectativas.