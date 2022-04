Previsão do signo de Aquário para hoje, 26 de abril

Signo de Aquário hoje

Ontem pela manhã a Lua ingressou no signo de Peixes, indicando que, precisaremos ter mais calma e serenidade nesse momento. As energias desse signo indicam que é preciso nos manter mais introspectivos e respeitar o nosso próprio ritmo (mental e físico) para cumprir com as tarefas diárias. Nesse momento de pandemia, uma das principais queixas tem sido a diminuição da produtividade e de motivação de forma geral (em casa, no trabalho, nos relacionamentos afetivos…). Muitas vezes, acabamos insistindo em 'empurrar as coisas com a barriga' sem dar atenção para o que realmente precisamos para melhorar a rotina, seja incluir um exercício físico, diminuir a carga de trabalho (dividindo melhor as tarefas domésticas, por exemplo) ou até mesmo buscando ajuda profissional (com médicos, psicólogos ou qualquer tipo de cuidado que seja válido para você). A Lua forma um sextil com Urano em Touro hoje e, como esse signo é ligado a todos os prazeres táteis, uma dica interessante é se dar um momento de spa hoje.A intensidade emocional despertada pelo ingresso da Lua em Peixes pode ser irritante, porque você se sente mais vulnerável. Mesmo que você precise ficar mais introspectivo para isso, é importante acolher seus sentimentos e tentar compreendê-los verdadeiramente. Abafar o que você sente pode parecer mais fácil, mas apenas causa confusão mental.