Previsão do signo de Aquário para hoje, 26 de abril

Essa semana se inicia com a Lua fora de curso até às 13:20, então, se for possível, é aconselhável que você deixe os compromissos mais importantes para a parte da tarde, para evitar imprevistos. Após esse horário, a Lua ingressa em Escorpião, o que nos deixa mais sensíveis e intuitivos. Esse é um signo de água, que evidencia emoções intensas e um grande poder perceptivo, fazendo com que fiquemos mais suscetíveis a tudo que acontece à nossa volta. Como estamos vivendo um período de isolamento social, é normal nos sentirmos mais sozinhos ou desanimados. Nesses momentos, somos desafiados a encontrar novas formas de nos conectar, para que possamos encontrar reforço emocional no outro. Outro trânsito importante que acontece hoje é o de Mercúrio, que está se afastando de Urano e se aproximando de Vênus, sendo que todos estão posicionados no signo de Touro. Essa movimentação desperta uma dualidade interna, porque percebemos de maneira mais clara o embate que acontece entre as nossas emoções e a racionalidade que nos rege.Os aquarianos são regidos por Urano, que está posicionado a cento e oitenta graus da Lua hoje, configurando uma oposição. Esse aspecto, quando somado às energias escorpianas, desperta emoções intensas, além de impulsionar reviravoltas. É preciso compreender seus sentimentos antes de externá-los, para evitar confusões.