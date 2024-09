A oposição de Mercúrio com Netuno pode trazer confusão na comunicação e nos pensamentos. Cuidado com interpretações erradas e mal-entendidos. A Lua Minguante em Câncer se aproxima de Marte, gerando uma mistura de introspecção com uma energia motivadora que impulsiona a agir, mas é preciso cautela para não agir impulsivamente.

Apesar do trígono da Lua com Saturno, que traz uma dose de estabilidade e maturidade emocional, o dia pede um “fechamento para balanço”. Reflita sobre suas emoções e sobre o que realmente está pesando. Evite jogar a responsabilidade dos seus incômodos nos outros; ao invés disso, volte-se para dentro e reconheça seu papel nas situações. Use essa energia para se fortalecer internamente e planejar os próximos passos com sabedoria e consciência.

Signo de Aquário hoje

Mercúrio e Netuno em oposição podem embaçar suas ideias e decisões. A Lua Minguante em Câncer te chama para um momento de interiorização e Marte próximo pede ação. Esse é um convite para agir com consciência e responsabilidade sobre suas emoções e sobre como você participa das situações.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.