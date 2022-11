Previsão do signo de Aquário para hoje, 25 de novembro

Signo de Aquário hoje

Essa semana chega ao fim com a Lua em Sagitário até 18:30, aproximadamente. Pela manhã, a Lua em Sagitário forma quadratura com Netuno em Peixes. Esse aspecto desafiador evidencia a tendência ao escapismo e aos excessos. Sendo assim, é preciso se atentar caso for comprar algo durante essa Black Friday. Faça suas compras de preferência entre 9 e 15 horas (antes da Lua ficar fora de curso), para que não ocorra erros ou gastos impossíveis. O início da lunação de Sagitário, que aconteceu nesta semana, somado à presença de Vênus e Mercúrio neste signo, pede que você reflita sobre como integrar as energias de Sagitário em sua vida, buscando olhar com mais leveza e propósito para seus relacionamentos, trabalho e amizades. Muitas oportunidades podem ser perdidas se você não trabalhar o pessimismo. Muitas vezes, as oportunidades se apresentam, mas você também precisa colocar a mão na massa para saber como criá-las, e esse movimento precisa ser feito de forma leve e consciente. É preciso trabalhar o equilíbrio entre a movimentação e leveza de Sagitário e a disciplina e organização de Capricórnio, onde a Lua estará transitando a partir das 18:30.A temporada sagitariana proporciona um momento mais calmo e construtivo para você, aquariano. Sua liberdade e busca por novas ideias inovadoras podem ser ampliadas pela criatividade e expansão sagitariana. É preciso acreditar no seu potencial e nas suas crenças, sem se deixar impedir pelo medo de ser julgado.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.