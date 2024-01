Previsão do signo de Aquário para hoje, 25 de janeiro

E a Lua chega majestosa, iluminando e aquecendo os corações. É Lua Cheia no signo de Leão! Ela vem quente, cheia de vontade - a vontade que nunca se esgota, a chama que nunca se apaga. Em alguma área da sua vida tem um Leão que não abre mão do seu posto, neste local existe uma chama que precisa permanecer acesa e eternamente viva. A Lua vira palco, mostra tua grandeza. Estamos no ápice da Lunação de Capricórnio, se permita ser coroado pelos seus esforços. O trabalho é árduo, mas também tem aplausos. E em meio às cruéis provações deste mundo, busque o que inspira seu coração. Sobe no palco e assuma seu papel, pois ninguém mais pode fazer isso por você. Não vai ter ensaio, você só precisa ser você. Talvez você esteja sufocando algumas partes suas, talvez você esteja seguindo caminhos que não estão alinhados com o seu coração. Imagina que o palco é teu e você está contando a história de outra pessoa, ou seja, uma história que não te pertence. Se você não sente verdade no que está fazendo e não sente paixão, como você vai convencer o outro? Se você quer subir no palco ou chegar no topo, não tente convencer ninguém, apenas seja você. Seja o fogo do Sol, da vontade, da vida e do SER.

Signo de Aquário hoje

Sinto que você vai receber boas notícias, aquariano(a). Pode ser nos relacionamentos ou no campo profissional. este é um período em que

parcerias significativas podem se destacar. Se estiver em um relacionamento, prepare-se para receber notícias positivas. Se estiver solteiro(a), pode ser um momento propício para fortalecer laços com alguém especial.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.