Previsão do signo de Aquário para hoje, 25 de janeiro

Signo de Aquário hoje

Ontem a Lua entrou em Peixes, despertando seu lado mais sonhador e otimista. É um ótimo momento para analisar os seus sonhos sem julgamentos, observando que nem tudo é tão difícil quanto parece. A energia do dia pede para que você tenha mais conexão com sua espiritualidade e seu lado artístico. Esse movimento pode trazer muitas inspirações e ideias, já que a Lua forma aspectos favoráveis com Mercúrio e Urano, enfatizando seu lado mais comunicativo e proporcionando trocas importantes. Além disso, o Sol forma um sextil com Júpiter hoje, te convidando a voar mais alto, trazendo um impulso para realizar os seus desejos. Busque semear tudo que deseja colocar em ação durante essa Lua Nova. É um bom momento para planejar viagens, compras e novas aventuras.A entrada da Lua em Peixes faz com que você dê mais atenção aos seus sentimentos e a necessidade de cuidar mais daquilo que está se passando internamente. Isso não significa deixar de lado seu senso de cuidado coletivo, mas ter como foco suas necessidades básicas, antes de se doar aos outros.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.