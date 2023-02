Previsão do signo de Aquário para hoje, 25 de fevereiro

Signo de Aquário hoje

Hoje temos um dia todo de Lua em Touro em sua fase nova, fazendo uma conjunção com Urano logo pela manhã. Esse trânsito desperta um clima de renovação e mudanças, te incentivando a quebrar antigos padrões que te impedem de evoluir. Esse movimento pode ser a 'chave' para novos caminhos para algumas pessoas, ou um motivo para desistir e jogar tudo pro alto para outras. A influência de Urano te convida a se atentar a seus sentimentos, observando o que está te fazendo sentir revoltado, o que está te impedindo de mudar ou o que não condiz com sua essência.A Lua em Touro em conjunção com Urano evidencia seus sentimentos e ideias mais profundas, e te convida a repensar seus preconceitos. É preciso desacelerar e encontrar motivação em suas ações, aproveitando o sábado para viver novas experiências.