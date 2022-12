Previsão do signo de Aquário para hoje, 25 de dezembro

Signo de Aquário hoje

Hoje a Lua entrou em Aquário no início da manhã, enfatizando a busca por relações mais dinâmicas e divertidas. Além disso, no período da noite a Lua formará um trígono com Marte, o que pode trazer alguns desafios e assuntos delicados. Busque descansar, conversar sobre seu futuro, falar sobre espiritualidade e estar com as pessoas que gosta. É um bom momento para se conectar e se permitir acreditar que muitas coisas boas podem surgir. Lembre-se que somente você pode se movimentar para ir em busca do que deseja concretizar. Além disso, atente-se aos seus diálogos e a escuta do outro. Neste domingo de Natal, muitas diferenças podem se tornar evidentes entre nossos familiares. É importante se atentar às trocas que estão ocorrendo, de uma forma mais leve, sem tantas cobranças. Vocês não precisam concordar sobre tudo, para ter uma boa relação com quem é uma parte importante da sua vida.A Lua em seu signo traz o foco para sua liberdade e autenticidade na forma de se relacionar com as pessoas à sua volta. Ao longo deste feriado, você, aquariano, pode sentir a necessidade de apaziguar climas tensos entre familiares, buscando se posicionar de forma respeitosa, apoiando a singularidade e diferenças de cada um.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.