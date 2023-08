Previsão do signo de Aquário para hoje, 25 de agosto

A Lua segue determinada e entusiasmada no signo de Sagitário. E ao amanhecer, ela fecha uma parceria com Vênus em Leão e a tendência é que tudo flua da melhor forma. Essa chama, Leão-Sagitário, que se eleva no Céu exalta a existência, a vontade de viver e ousar. E a melhor forma de começar o dia é praticando uma atividade física, se for em boa companhia, melhor ainda.

Sob esse Céu que desperta afinidades, convide seu par amoroso para um almoço ou afine seus talentos, ouse colocá-los em movimento e não deixe de refletir sobre o valor que você mesmo está atribuindo ao seu trabalho. E nesse clima de encontros, vale também encontrar amigos, principalmente aquele que você se identifica e que juntos podem realizar algo, assim como Nando Reis e Cássia Eller, e “continuar aquela conversa que não terminamos ontem e ficou pra hoje…”

Mas à noite pode não ser tão boa, pois a Lua vai tensionar Mercúrio - que está retrógrado em Virgem - levando tudo ao pé da letra, se prendendo a detalhes e vendo defeito em tudo e em todos. Cuidado com o excesso de autocrítica e com os exageros na argumentação. Tente relaxar para depois não colocar culpa em Mercúrio retrógrado.

Aquário

Você tem muito a compartilhar no mundo, mas muitas vezes guarda tudo para você como forma de proteção. Experimente compartilhar tudo que vem guardando. Compartilhe seu tempo ajudando um amigo, um conhecimento ou um dom que você tem. Desapegue e sinta leveza.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.