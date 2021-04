Previsão do signo de Aquário para hoje, 25 de abril

Signo de Aquário hoje

Quando a Lua está em Libra, nos sentimos mais abertos a nos relacionar e a estar junto ao outro. Por isso, uma dica interessante é aproveitar o domingo para compartilhar um momento agradável na companhia de quem mora com você, auxiliando a criar um clima acolhedor que é muito agradável nesse momento, devido ao posicionamento do Sol em Touro. Essa ligação com a casa é muito importante, por isso é interessante dedicar-se a cuidar do seu lar nos próximos dias. Em relação à vida pessoal, você pode sentir um pouco de dificuldade para entender suas próprias emoções, porque a Lua está aspectos do com Saturno, que pode nos encaminhar a reprimir as sensações mais desagradáveis. Lembre-se de ter paciência consigo mesmo e não ignorar seus sentimentos, porque isso tem o efeito reverso.Os nativos de Aquário podem se sentir irritados com o posicionamento de Marte em Câncer e, exatamente por isso, você deve ter momentos desestressantes. Cuidar de si mesmo e manter o equilíbrio mental é muito importante durante o isolamento social, mas também muito difícil, e devemos nos dedicar a isso.