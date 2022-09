Previsão do signo de Aquário para hoje, 24 de setembro

Signo de Aquário hoje

Assuntos Relacionados Artes Cultura e Entretenimento/horóscopo

Esse sábado será marcado pela quadratura que a Lua em Virgem faz com Marte em Gêmeos, em ângulo de 90 graus que traz alguns desafios. Esse aspecto desperta as energias de Marte, que está transitando por Gêmeos até o próximo ano, nos desafiando a lidar com o excesso de pensamentos, informações, tarefas, vontades e ansiedades. Como a Lua é o planeta regente das nossas emoções, a influência virginiana nos deixa mais críticos e inflexíveis. Por isso, é importante entender que os contratempos que estão surgindo podem te ajudar a perceber que, quando você se planeja, é possível lidar de modo perspicaz quando as coisas saem do esperado. A sensação de urgência que é despertada por Marte em Gêmeos pode ser enganadora - não se permita agir por impulso.A cobrança pessoal e, principalmente, profissional que é característica dos signos de terra (como Virgem), pode fazer com que você se sinta um pouco frustrado hoje. Porém, não deixe isso te desanimar, mas procure identificar o que está te fazendo sentir insatisfeito, para perceber exatamente o que você pode melhorar.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.