Previsão do signo de Aquário para hoje, 24 de outubro

Signo de Aquário hoje

Essa semana se inicia com a Lua em Libra durante todo o dia, influenciando nas nossas trocas, a comunicação e a fluidez, tanto no âmbito do trabalho quanto nas relações afetivas. Esse posicionamento pode nos ajudar a ter mais tranquilidade para observar o que vem sendo positivo ou não na sua vida, principalmente com a influência do Eclipse Solar que ocorrerá amanhã. O Eclipse vem evidenciar algumas questões que precisam de mais atenção. Fique atento ao que vem fluindo com leveza e àquilo que vem sendo negativo para você. Quando esses entraves surgirem, pode ser um sinal que devemos deixar algo de lado ou mudar a forma que aquilo afeta as nossas atitudes. Uma boa atividade para começar a semana é agradecer por aquilo que você deseja que flua nos próximos dias, acreditando que que irá dar certo. Agradeça como se já tivesse acontecido, isso pode clarear a sua mente e trazer a energia do Eclipse para potencializar suas necessidades.Para as pessoas de Capricórnio, a Lua em Libra junto com o Sol em Escorpião, traz um equilíbrio entre a boa socialização e a força de iniciar novos projetos. Essa energia pode trazer muitos benefícios no trabalho se usada de forma responsável. Aproveite para ter trocas e conversas importantes durante o dia.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.