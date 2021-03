Previsão do signo de Aquário para hoje, 24 de março

Signo de Aquário hoje

Hoje a Lua - planeta que influencia o modo com que lidamos com as nossas emoções - faz uma oposição com Saturno, que representa a sabedoria, a tradicionalidade e a rigidez. Esse posicionamento é desafiador, tendo em vista que a natureza sensível das energias lunares é incompatível com a racionalidade saturniana. Há um embate interno que coloca em pauta os caminhos que você deve seguir para tomar suas decisões e formular seus pensamentos, por isso, seja paciente consigo mesmo e compreenda que esses questionamentos são parte do processo de autoconhecimento. Além disso, a conjunção exata que está acontecendo entre o Sol e Vênus e a presença da Lua em Leão hoje nos deixa mais dispostos e motivados para nos dedicar as nossas metas, porém também nos influencia a adotar uma postura um pouco egocêntrica. Para que isso não afete seus relacionamentos afetivos, lembre-se de considerar verdadeiramente o ponto de vista do outro e tome cuidado para não trabalhar excessivamente.O contexto astrológico atual pode fazer com que você deixe a sua vida afetiva em segundo plano, o que pode gerar insegurança em suas relações. Como você pode estar impaciente nesse momento, devido a influência do Sol em Áries, é importante que você tenha cuidado para não ser insensível ao expressar suas emoções e magoar pessoas importantes.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.