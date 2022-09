Previsão do signo de Aquário para hoje, 23 de setembro

Signo de Aquário hoje

O Sol, que entrou no signo de Libra ontem, está formando uma conjunção Mercúrio retrógrado. Esse planeta estava ‘caminhando para trás’ em Libra durante as últimas duas semanas, e agora retorna para o signo de Virgem. Como Mercúrio é o astro regente de Virgem, seu trânsito neste momento pode ‘causar’ em nossa rotina, principalmente em assuntos relacionados a cobranças (pessoais e externas), desconfianças, responsabilidades e ‘choques de realidade’. Apesar de a reflexão sobre essas questões delicadas ser muito importante, é preciso ter cuidado para que algumas paranoias não tomem lugar de verdades em sua vida. Para lidar com todos esses sentimentos que estão vindo à tona, saiba cultivar momentos de lazer e autocuidado. Não basta apenas dar conta do trabalho e se dedicar às pessoas amadas, caso você não esteja bem consigo mesmo.Alguns insights importantes podem vir à tona agora, com a entrada de Mercúrio em Virgem. Porém, essa sensação de ‘esclarecimento’ não te leve a tomar atitudes precipitadas ou a agir de forma arrogante com as pessoas ao redor. Lembre-se que tudo é uma questão de ponto de vista, e que você não deve invalidar o sentimento de alguém, apenas porque ele não faz sentido para você.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.