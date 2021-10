Previsão do signo de Aquário para hoje, 23 de outubro

Neste sábado, a Lua ingressa em Gêmeos, o que faz com que seja um dia agitado interna e externamente. Isso acontece porque a energia geminiana é marcada por muita ansiedade e criatividade, fazendo com que seja necessário trabalhar a serenidade para lidar com o fluxo de pensamentos que se intensifica nesse momento. Além disso, hoje o Sol ingressa em Escorpião hoje e inaugura um período em que estaremos mais introspectivos. A influência de Escorpião nos deixa mais perceptivos, aguçando a intuição e a sensibilidade, para enxergar as coisas que geralmente passariam batidas. Isso pode ser considerado bom ou ruim, dependendo da forma com que você irá absorver essas informações. O fim da retrogradação, seguido do início da temporada escorpiana, faz com que estejamos mais conscientes das nossas emoções. As energias escorpianas intensificam os sentimentos e, como Mercúrio voltou a transitar normalmente nessa semana, conseguimos raciocinar com mais clareza.

Signo de Aquário hoje

Os aquarianos podem ser acometidos por certo descontrole emocional devido à intensidade emocional evidenciada por Escorpião. Por isso, é interessante que você tenha momentos de autocuidado durante os próximos dias, para relaxar e conectar-se consigo mesmo, o que possibilita que você compreenda melhor os seus sentimentos.



