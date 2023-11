Previsão do signo de Aquário para hoje, 23 de novembro

É Lua crescente no signo de Áries. O dia promete ser movimentado, rápido e cheio de expectativas. Sol e Mercúrio no signo de Sagitário trazem o fogo da vida, enquanto a Lua no signo de Áries traz o fogo indomável da criação. Aproveite e acenda a chama da tua vontade ou verdade. Invista em você, priorize os seus desejos. E vá atrás do que valoriza. Nesse tempo de incertezas, estamos tentando compreender alguns acontecimentos e dar sentido às coisas. E se você quiser ir longe demais, Saturno vai colocar limites e vai te convidar a colocar o pé no chão, ou seja, pode ser que uma pessoa ou uma situação tente podar suas asas. Mas não é hora de recuar, coloque a mão na massa!

Aquário

Entre os dias 22 e 24, seu foco se desloca para a expansão de seus círculos sociais. Você estará vivendo uma das melhores fases para se conectar com pessoas que compartilham dos mesmos ideais e paixões.Você pode se sentir atraída por grupos que promovam mudanças sociais ou atividades que expandem sua compreensão do mundo.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.