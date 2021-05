Previsão do signo de Aquário para hoje, 23 de maio

Signo de Aquário hoje

Na quinta-feira (20), o Sol iniciou o seu trânsito por Gêmeos e, somada à presença da Lua em Libra, as energias desse posicionamento nos deixa mais ansiosos, carismáticos e comunicativos. O grande desafio da influência conjunta desses dois signos é que, como devemos ficar em casa devido à pandemia, a necessidade de socializar que sentimos nesse momento gera certo desânimo e irritação. Por isso, uma dica interessante para hoje é marcar alguma reunião online com seus amigos, seja para jantar simultaneamente ou apenas para beber algo e conversar, como aconteceria em um barzinho. Você também pode fazer algo diferente com as pessoas que moram com você, para que vocês saiam da rotina e se sintam mais conectados, como jogar um jogo de tabuleiro ou pintar um cômodo para alegrar a casa. Além disso, Saturno inicia o movimento retrógrado hoje e, nos próximos dias, iremos encarar segredos e assuntos desconfortáveis, principalmente no contexto político. A partir das 18h a Lua ficará fora de curso, exigindo que dobremos a paciência para lidar com a confusão mental gerada por esse fenômeno.O trânsito atípico de Saturno que ocorrerá durante os próximos meses pode despertar em você um sentimento de rebeldia, principalmente envolvendo o contexto social e as revelações que serão feitas sobre o governo nesse período. Para não se sentir impotente, você pode se filiar a alguma ONG ou fazer doações dentro da sua realidade.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.