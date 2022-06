Previsão do signo de Aquário para hoje, 23 de junho

Signo de Aquário hoje

Hoje a Lua ingressa em Touro, acalmando nossos sentimentos que podem ter gerado atitudes impulsivas nos últimos dias. Por isso, aproveite para fazer um balanço das coisas boas e ruins que aconteceram, percebendo o efeito das suas tentativas. Nas situações em que você não obteve sucesso e ficou insatisfeito com os resultados, tente analisar quais atitudes suas desencadearam esses acontecimentos, para aprender com eles e tentar prevenir essas consequências no futuro. Apesar de serem relacionadas com a estabilidade e harmonia, as energias taurinas também evidenciam o orgulho e as inseguranças, o que pode gerar brigas desnecessárias, como por ciúmes. O orgulho pode fazer com que você não admita seus erros para si mesmo e magoe pessoas amadas. Além disso, o Sol começou a transitar por Câncer na última segunda-feira (20), o que nos deixa mais sensíveis e carinhosos, mas também representa um perigo por trazer à tona as nossas vulnerabilidades. Pode ser difícil discutir racionalmente sobre assuntos delicados, sem permitir que a emoção tome conta.O posicionamento do Sol em Câncer representa um convite para que você se permita acolher suas emoções sem julgamentos. Os nativos de Aquário tendem a reprimir os sentimentos que são desafiadores. Como eles estão amplificados nesse momento, você precisa encontrar uma forma mais saudável para lidar com isso.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.