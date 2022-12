Previsão do signo de Aquário para hoje, 23 de dezembro

Signo de Aquário hoje

Essa sexta-feira se inicia com a Lua Nova em Capricórnio, e essa nova lunação desperta em nós uma busca por mais estabilidade e conforto, nos deixando mais ambiciosos e nos preparando para o próximo ano. Além disso, hoje o Sol em Capricórnio está formando uma quadratura com Júpiter em Áries, o que pode nos deixar um pouco mais impulsivos nas conversas e em relação às decisões que precisam ser tomadas. Todos esses trânsitos evidenciam a necessidade de se planejar e de sonhar grande, tendo em mente o que te motiva e te inspira a ir além. Muitas coisas boas podem fluir com a sua dedicação. Por outro lado, é importante se lembrar de que nem tudo pode ser feito no seu tempo, e isso não significa que as coisas não darão certo.A temporada capricorniana, traz um foco para novas mudanças que proporcionem crescimento, principalmente no âmbito profissional. Essa lunação vem como um incentivo para buscar colocar novos projetos no ‘forno’, que irão produzir resultados inesperados.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.