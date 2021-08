Previsão do signo de Aquário para hoje, 23 de agosto

Ontem a Lua entrou na fase cheia logo no início do dia, às 9 horas, no signo de Aquário. Antes das 10 horas a Lua já ingressou em Peixes, e formou vários aspectos que podem fazer com que nos sintamos sobrecarregados emocionalmente. Além dos trânsitos lunares, o Sol também entrou em um novo signo ontem. O ingresso do Sol em Virgem aconteceu aproximadamente às 6:40, trazendo o fim da ‘temporada leonina’ juntamente com as energias desta Lua cheia. Isso traz clareza para as situações que estamos vivenciando e nos voltar mais para o racional, após um período em que os sentimentos estavam evidenciados devido à energias leoninas. Esse também é um bom momento para se conectar com a sua espiritualidade e refletir sobre as suas últimas experiências, buscando compreender qual o aprendizado que está por trás disso. A Lua em Peixes nos deixa mais introspectivos, o que faz com que tenhamos mais facilidade para acolher e refletir sobre os nossos sentimentos.

Signo de Aquário hoje

O trânsito de Vênus por Libra, que se iniciou na última segunda-feira(17), faz com que você sinta uma mais necessidade de estabelecer sua paz interior, afastando as situações e pessoas que estão te prejudicando nesse sentido. Você terá maior assertividade na hora de expressar seus desejos e vontades, não tenha medo de tomar iniciativa!



