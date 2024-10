Previsão do signo de Aquário para hoje, 22 de outubro

Estamos iniciando a jornada escorpiana. O Sol ilumina as crises, as sombras, as perdas e tudo aquilo que dói. Hoje pode ser um dia alquímico, com um triângulo de água formado no céu: a Lua em Câncer, Saturno em Peixes e o Sol, que acaba de chegar em Escorpião, se conectam. Esse é o momento de elevação. Faça das tuas dores consciência para a cura. Utilize os desconfortos como trampolim para evoluir. Deixe sua alma falar e dê um passo à frente. Solte os rancores, mágoas e ressentimentos, e não tente impedir o fluxo natural da vida. O campo está aberto. Você só renasce ao atravessar seus medos.

Signo de Aquário hoje

O Sol ilumina sua carreira e o caminho que você está trilhando. Ele pede uma transformação na forma como você lida com seu status e responsabilidades. A Lua em Câncer traz à tona o equilíbrio necessário entre sua vida profissional e seu bem-estar emocional.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.