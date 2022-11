Previsão do signo de Aquário para hoje, 22 de novembro

Signo de Aquário hoje

Hoje o Sol (finalmente) entra em Sagitário logo no início do dia, despertando um momento mais leve e livre (de amarras, de construtos sociais, de crenças limitantes…). Nos últimos trinta dias, em que o Sol estava transitando por Escorpião, nós mergulhamos nas profundezas de nós mesmos e daquilo que temos de mais precioso (nossos valores, nossos relacionamentos e nossa história). Com tudo isso, vivemos um período de intensa cura e renovação, que pode ter nos deixado um pouco cansados psicologicamente. Agora, a entrada do Sol em Sagitário representa uma virada de chave, que possibilita enxergar a vida com menos pessimismo, buscando cicatrizar as feridas (enquanto a influência escorpiana pode ter te levado a ‘cutucar’ onde dói, para entender melhor). Depois de uma imersão em nosso Eu interior, agora estaremos mais extrovertidos. Além disso, a busca por conhecimento, a confiança nos próprios instintos e o otimismo são características que serão evidenciadas a partir de agora.A entrada do Sol em Sagitário é muito benéfica para os aquarianos, que tendem a se sentir mais livres e dispostos a correr atrás do que desejam. Aproveite a Lua nova que acontecerá nesta semana para se libertar das amarras que ainda te fazem duvidar de si mesmo. Seja alguma crença, situação ou relacionamento, não tenha medo de deixar ir o que não faz bem.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.