Previsão do signo de Aquário para hoje, 22 de maio

Signo de Aquário hoje

A Lua transita pelo signo de Câncer ao longo do dia, trazendo à tona nossas emoções e necessidades emocionais. Durante a manhã, a conjunção da Lua com Vênus em Câncer nos convida a buscar conexões afetivas e expressar nosso amor de maneira sincera. No entanto, a quadratura entre a Lua e Quíron em Áries no início da tarde pode despertar antigas feridas emocionais, exigindo cuidado e autocuidado. À tarde, o sextil entre a Lua e Urano em Touro nos convida a abrir espaço para a inovação e a mudança em nossa vida cotidiana. Além disso, o Sol em Gêmeos forma um sextil com Marte em Leão, aumentando nossa motivação e iniciativa até o dia 24 de maio. Aproveite o dia para cuidar das suas emoções, cultivar conexões afetivas e agir com equilíbrio e assertividade.A Lua em Câncer forma uma quadratura com Quíron, trazendo à tona questões emocionais relacionadas à sua carreira e ambições pessoais. Este é um momento para curar eventuais feridas emocionais ligadas ao trabalho e buscar um maior equilíbrio entre sua vida profissional e sua vida pessoal. Aprenda a cuidar de si mesmo nessa jornada.