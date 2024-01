Previsão do signo de Aquário para hoje, 22 de janeiro

Iniciamos uma semana que pede ação. Continue se esforçando e não pare por nada. O maior aprendizado dessa semana é sobre paciência, existem muitos frutos a serem colhidos, mas espere um pouco, pois nem todos os frutos estão maduros ainda. Se prepare para uma semana de muitos aprendizados e amadurecimento. Você quer expandir, ganhar, crescer e progredir, mas ainda vai ter que explorar e romper alguns limites. Estamos chegando no ápice da Lunação de Capricórnio e como se fosse um jogo, existem normas e regras de ação. E lembre-se: se não seguir as regras você perde! E o que seria do jogo se não fosse o objetivo? Seu objetivo está claro? Chegou o momento de atingir seus objetivos, mas para isso os desafios precisam ser superados. E para passar de fase, você precisa de uma estratégia, uma melhoria ou adaptação. E o desafio dessa segunda-feira é ter que lidar com a ansiedade e uma mente cheia de informações. Cuidado com tudo que você fala ou escuta, seja neutro(a), imparcial. O segredo é não levar nada para o pessoal, não se deixe levar por intrigar. No início da noite, a Lua se aconchega no signo de Câncer. E você quer casa, cama, ninho, abrigo, colo. É dentro que você encontra o que tanto procura, pois assim como ensinou Adélia Prado, "a coisa mais fina do mundo é o sentimento".

Signo de Aquário hoje

Querido(a) aquariano(a), a subida não é fácil. As vezes você precisa empurrar uma rocha pesada. E depois de tanto esforço, tudo se desfaz, ou seja, a descida é acelerada. E assim as situações vão se repetindo na sua vida. A melhor estratégia para ganhar esse jogo é: não tente controlar tudo e não se oponha a mudanças.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.