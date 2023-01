Previsão do signo de Aquário para hoje, 22 de janeiro

Signo de Aquário hoje

Hoje a Lua permanece em Aquário durante todo o dia, te convidando a buscar mais expansão. Essa lunação chega como forma de incentivar uma fase mais criativa, autêntica e livre. É hora de voar, de confiar nos seus talentos e no seu potencial, dando mais ouvidos para o que sua alma vem pedindo. Esse movimento é potencializado pelo fim da retrogradação de Urano, planeta regente de Aquário, que diz sobre confiar no seu poder e na sua capacidade para mudança. Aproveite a clareza do momento para trabalhar suas metas de forma mais rápida e prática, já que a energia aquariana tem como base a inovação, tecnologia e criação.O fim da retrogradação de Urano, seu planeta regente, amplifica seu desejo por mudanças, além de trazer um foco maior para sua liberdade. Esse planeta diz muito sobre sua visão revolucionária, associada a sua capacidade mental e energia para colocar as coisas novas em prática.