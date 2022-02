Previsão do signo de Aquário para hoje, 22 de fevereiro

Signo de Aquário hoje

Assuntos Relacionados Artes Cultura e Entretenimento/horóscopo

Para muitas vertentes da espiritualidade, essa terça-feira é considerada um dia portal, devido à peculiaridade dessa data, que apresenta os números de forma espelhada: 22/02/2022. O conceito de dia portal não existe na Astrologia, mas os astros hoje estão formando muitos aspectos (ângulos) entre si, fazendo com que essa seja uma data especial também no sentido astrológico. No começo da madrugada, a Lua forma uma oposição a Urano, o que pode despertar sonhos agitados ou pode gerar dificuldades para dormir. Antes das 15 horas, a Lua em Escorpião e Saturno em Aquário também formam um ângulo tenso. Esses dois signos são muito determinados, o que ajuda a resolver as tarefas profissionais com assertividade. Porém, é preciso ter cuidado para que o excesso de determinação não te leve a agir de forma teimosa e inflexível. A partir das 19 horas o posicionamento dos astros se torna mais harmônico. É interessante fazer algo que seja prazeroso no fim do dia, para aproveitar o sentimento de gratidão que é despertado pelo trígono que se forma entre a Lua e Netuno.A influência do aspecto que a Lua forma com Urano (regente de Aquário) no início do dia pode fazer com que você acorde com o pé esquerdo, sentindo-se indisposto. Apesar disso, sua determinação te ajuda a resolver muitas coisas no trabalho - porém, nesse ambiente, será necessário ter um cuidado especial para não agir de forma arrogante.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.