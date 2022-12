Previsão do signo de Aquário para hoje, 22 de dezembro

Signo de Aquário hoje

A entrada do Sol em Capricórnio, que aconteceu ontem, está despertando em nós um espírito mais analítico, junto ao senso de responsabilidade. Apesar de a disciplina e da disposição para cumprir tarefas serem características naturalmente evidenciadas pelas energias capricornianas, nada mudará se não começar em si mesmo, internamente. Para que a motivação faça parte da nossa vida no próximo ano, é preciso encontrar sentido na rotina que você constrói e naquilo que você está alimentando diariamente (seus hábitos, suas relações e suas crenças). Lembre-se que apenas você pode se movimentar em direção àquilo que deseja concretizar. É preciso unir sua fé à sua força interior, para criar novos projetos que, a longo prazo, vão te ajudar a conquistar suas metas.O trânsito do Sol por Capricórnio ajuda a desenvolver a sua capacidade de negociação e pode trazer grande crescimento profissional. Porém, um cuidado a se tomar nesse momento é referente a forma com que você expressa as suas ideias, porque você pode acabar passando a impressão errada ao ser direta demais.