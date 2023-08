Previsão do signo de Aquário para hoje, 22 de agosto

A terça-feira é marcada por um aspecto desafiador entre Vênus e Júpiter. Os planetas se chocam e deixam um clima de desencontro. Vênus representa o amor, os relacionamentos, a beleza, os prazeres, enquanto Júpiter é associado à expansão, ao otimismo, à busca por significados e às oportunidades.

E uma quadratura entre Vênus (desejo) e Júpiter (expansão) pode ser marcada pelos exageros. Cuidado com gastos excessivos, excesso de expectativas e de otimismo. Hoje vale a pena refletir sobre o que você deseja e o que realmente precisa. A dica é manter os pés no chão e não se deixar levar por ilusões.

E no fim da tarde Marte faz uma oposição a Netuno. Marte é associado a ação, energia, vontade, enquanto Netuno está associado à imaginação, intuição e espiritualidade. E você pode ter que lidar com um conflito entre ação e ilusão, ou seja, Marte quer fazer acontecer e Netuno fica preso no mundo dos sonhos.

Aquário

A estabilidade emocional é muito importante para seu crescimento, mas nos últimos dias pode ser que tudo tenha balançado um pouco. Em alguns momentos você se sentiu sem chão. Pode ser que você esteja buscando essa segurança no outro ou em situações que não te acolhem mais. O melhor a fazer agora é se acolher, seja generoso com você.

*Julianna Formiga é astróloga, professora e terapeuta de caminhos.