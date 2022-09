Previsão do signo de Aquário para hoje, 21 de setembro

Signo de Aquário hoje

Assuntos Relacionados Artes Cultura e Entretenimento/horóscopo

Hoje a Lua está transitando pelo signo de Leão e a energia e autoconfiança desse signo fazem com que nos sintamos mais animados. É um bom dia para começar o dia de forma mais ativa, como fazendo uma caminhada. Além disso, hoje a Lua está formando uma oposição com Saturno em Aquário, o que indica que você pode estar enfrentando uma situação de mudança que seja desconfortável. É preciso ter serenidade e saber dialogar, para passar por esse momento sem muita turbulência. Somados à influência de Leão, os trânsitos deste momento podem desencadear algumas reviravoltas que despertam inseguranças e conflitos gerados por falhas na comunicação e por uma visão idealizada do outro, que nos faz enxergar apenas aquilo que desejamos, ignorando o que não queríamos que fosse verdade.O trânsito da Lua por Leão pode fazer com que você pense de forma profundamente influenciada por suas emoções, e também fique mais influenciável em relação à opinião dos outros. É importante ter cuidado para ser mais gentil na forma de se comunicar, evitando discussões desnecessárias.