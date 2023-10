Previsão do signo de Aquário para hoje, 21 de outubro

O dia parece desconfortável. Você está sob domínio de Plutão e suas táticas destrutivas. Não insista na permanência do que não te faz bem. Não se deixe dominar pelo controle e pelo medo. A Lua chega na sua fase crescente no signo de capricórnio. É o momento de definir como fazer o que se quer fazer. É hora de agir, mas não esqueça que realização é mais do que dever cumprido. Não esqueça que tudo precisa fluir como se o tempo não existisse.

Aquário

Você está mais maduro(a) emocionalmente! Qualquer coisa que você se propor a fazer agora trará enriquecimento a sua vida e à vida de outras pessoas. É tempo de expressar-se utilizando quaisquer habilidades que você tenha, o que quer que você tenha aprendido com a sua própria experiência de vida.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.