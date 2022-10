Previsão do signo de Aquário para hoje, 21 de outubro

Signo de Aquário hoje

Depois de alguns dias mais tensos, essa sexta-feira traz um pouco mais de leveza, como se as coisas estivessem em seu devido lugar, na medida do possível. As coisas que precisam ser resolvidas e agilizadas são favorecidas agora, com a influência da Lua em Virgem. Você pode aproveitar esse momento para tirar o peso dos ombros, resolvendo as pendências que se acumularam durante a semana. Além disso, o senso de discernimento está evidenciado, indicando que esse é um bom momento para refletir mais profundamente sobre aquilo que é verdadeiramente importante para você. Um exercício para te ajudar a perceber a importância de manter apenas aquilo que você valoriza em sua vida, é fazer uma limpeza no armário, retirando aquelas peças de roupa que não tem nada a ver com quem você é hoje, mas que você ainda mantém por apego. Esse pode ser um primeiro passo para praticar o desapego em outras áreas da sua vida.O trígono que a Lua está formando com Urano hoje no início da tarde pode trazer ideias inovadoras. Aproveite para marcar reuniões com profissionais que te ajudem a desenvolver seus projetos com mais criatividade. Mesmo que não seja possível conversar com alguém, coloque suas ideias no papel para não ficar apenas no âmbito mental.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.