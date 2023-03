Previsão do signo de Aquário para hoje, 21 de março

Signo de Aquário hoje

Ontem aconteceu o Ano Novo Astrológico, e hoje acontece a entrada da Lua em sua fase Nova no signo de Áries. Porém, no período da manhã a Lua ainda vai estar em Peixes. Por isso, no começo do dia, você pode se questionar bastante sobre quem você é, sobre o que está vivendo e o que deve fazer, ficando um pouco preso em seus pensamentos. Aproveite essa reflexão para identificar tudo que não está mais acrescentando em sua vida, para libertar-se do que for possível, aproveitando a energia de renovação que é proporcionada pela Lua Nova em Áries. Escolha renascer e agir, despertando seu lado mais corajoso e determinado.O sextil entre o Sol e Plutão vem te lembrando do seu poder pessoal, fazendo com que se sinta mais criativo e disposto a inovar em suas tarefas. Lembre-se que, muitas vezes, precisamos olhar com mais calma e paciência para as questões que você está vivendo, para enxergar novas soluções.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.