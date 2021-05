Previsão do signo de Aquário para hoje, 21 de maio

Nesse momento, o Sol está transitando pelos primeiros graus de Gêmeos, o que começa a aliviar a tensão que estávamos sentindo enquanto esse astro estava passando por Touro. Esse último signo é regido pelo elemento terra, o que nos levou a buscar equilíbrio em nossas relações no último mês, refletindo sobre o que desejamos a longo prazo. Apesar de ser um signo relacionado à paciência, a necessidade de constância que foi despertada pela influência de Touro nos levou a evitar qualquer tipo de conflito. Nos casos em que isso não foi possível, você pode ter reagido de forma inadequada, porque o orgulho e a teimosia taurina fazem com que não estejamos aptos a considerar o ponto de vista da outra pessoa. Por isso, devemos aproveitar o ingresso do Sol em Gêmeos para desenvolver a habilidade de nos comunicar com mais clareza e serenidade, compreendendo que não somos ouvidos quando perdemos a razão. Ao falar de forma agressiva ou arrogante, a reação natural da outra pessoa é defender-se e, assim, inicia-se uma discussão que apenas gera frustrações

Signo de Aquário hoje

A oposição que está se formando entre a Lua em Virgem e Netuno em Peixes hoje pode despertar pressentimentos incômodos, que te levam a tomar atitudes precipitadas. Saiba que, por mais que você seja uma pessoa muito intuitiva, é necessário analisar a situação por vários ângulos antes de formular uma opinião definitiva.



*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.