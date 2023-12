Previsão do signo de Aquário para hoje, 21 de dezembro

A quinta-feira vai exigir de você ação. A Lua no signo de Áries quer seguir seus impulsos, tantas vezes contidos. Aproveite os aspectos favoráveis no céu para acender o fogo dos inícios, pois essa Lua vai unir forças com Marte no signo de Sagitário. E você quer traçar novas rotas e seguir viagem. Seja verdadeiro(a) com você mesmo(a) e mude a direção. O dia já começa sob um cabo de guerra entre Vênus e Urano. Um lado seu quer conforto e outro inovação. Você precisa encontrar um jeito de lidar com suas inseguranças, pois tudo aponta para mudanças, algumas chegam de surpresa. Mas no fundo você já sabe qual área da sua vida precisa de reparos. E hoje Saturno pode te entregar todas as ferramentas que você precisa para fazer as reformas. Você está pronto(a) para partir, confia no teu conhecimento, aquele que toca os corações, e na tua bagagem de Alma.

Signo de Aquário hoje

Você precisa tomar uma decisão importante, ou seja, decidir sobre uma mudança significativa em sua vida pessoal. Se há algo que vem causando preocupação, este é o dia para usar seu bom senso e resolver a questão. Uma demanda de última hora no trabalho ou uma surpresa inesperada em casa pode deixar seu dia bem desorganizado. Tente manter a calma.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.