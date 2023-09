Previsão do signo de Aquário para hoje, 20 de setembro

A Lua segue intensa nos últimos graus do signo de Escorpião. E desde às 2h da manhã ela forma uma poderosa aliança com Netuno, Sol e Plutão, numa tentativa de revelar ou resolver os embaraços.

Pode ser que Netuno tenha ampliado sua visão sobre um determinado assunto por meio dos sonhos. Como foi sua madrugada? Muitos insights?

E a Lua e Plutão trabalham desde cedo restaurando suas emoções. No início do dia você vai se sentir mais forte para encarar novos desafios, afinal o dia de ontem não foi nada fácil.

O Sol também foi tocado pela força da Lua, alinhando emoção e razão e agora você vislumbra novas formas de colocar seus os projetos adiante.

Às 11h a Lua evoca sua águia e vai buscar novas aventuras no signo de Sagitário. Mas aquela alegria sagitariana ainda não pode ser sentida, pois Saturno entra em cena e as cobranças também. Sua capacidade poderá ser colocada à prova e você se sente travado(a), portanto, seja cauteloso(a) com seus compromissos e evite atrasos e não se culpe. Você não vai sair dessa quarta-feira tão otimista e confiante, mas o melhor a fazer é seguir adiante, amanhã vai ser outro dia.

Aquário

Foque no seu trabalho, aquariano(a). Invista no contato com pessoas e busque nutrir o que você deseja se tornar no futuro. Depois de dias difíceis, as colheitas podem começar a chegar, mas não tenha pressa. Se aproxime dos seus superiores sem medo e muito cuidado para não deixar os seus desejos de lado.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.