Previsão do signo de Aquário para hoje, 20 de outubro

A semana parece tranquila. O céu deu uma trégua nos últimos dias. Foi um pós-eclipse necessário. Numa semana de Lua nova, onde tudo ainda está oculto, e a Lua um pouco tímida. Mas agora a Lua começa a aumentar. E ela vem cautelosa, segurando uma foice e removendo as pedras do caminho, é como se algo começasse a brotar com força e entusiasmo.

Você acorda com muita clareza mental, entendimento e muita compreensão dos eventos que estão acontecendo ao seu redor. E agora você pode tentar colocar em prática na sua vida e ampliar sua visão para os próximos passos. Mas uma tensão entre Sol, Mercúrio e Plutão acaba dando uma balançada. Algumas coisas precisam ser finalizadas.

Aquário

O alinhamento entre Mercúrio e Sol acende ainda mais o seu espírito aventureiro e o desejo de expandir horizontes. Algo me diz que você está pronto para aprender mais, viajar e até mesmo experimentar algo completamente novo. Plutão pode trazer momentos inesperados de dúvida.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.