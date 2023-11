Previsão do signo de Aquário para hoje, 20 de novembro

É Lua crescente no signo de Aquário. Alinhe seus sonhos por meio da ação. Não deixe de agir, focar e definir como fazer o que se quer fazer. O futuro vai se insinuar para você. E Marte em Escorpião não mede esforços diante dos conflitos. O planeta guerreiro está lutando para abrir os caminhos para que você conquiste sua autonomia. Experimente novas soluções e siga em frente. Pode ser que você se depare com uma encruzilhada. Qual caminho percorrer? Escolha o caminho que não reproduza o passado. Não é hora de estancar, recuar. Aquário é o visionário, aproveite essa semana de lua crescente para descobrir as novas direções a seguir, pois as inspirações e ideias vão fluir. Pode ser que o medo, a confusão e a ansiedade tomem de conta, mas esteja presente para si mesmo(a). Saturno chega junto da Lua fazendo a cobrança. Dificilmente as expectativas serão atendidas. As circunstâncias externas vão dificultar um pouco, mas você tem chances de recuperar os obstáculos.

Aquário

Você está numa fase maravilhosa de crescimento profissional, onde sua assertividade e visão estratégica ganham força. Aproveite a lua crescente no seu signo para enxergar caminhos, possibilidades e a direção que deseja tomar na sua carreira. Este é um momento excelente para ousar no trabalho e propor novos projetos. Sua atitude pode provocar uma reviravolta positiva.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.