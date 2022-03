Previsão do signo de Aquário para hoje, 20 de março

Signo de Aquário hoje

Esse domingo é um dia muito importante para a Astrologia, porque hoje o Sol ingressa em Áries, marcando o ano novo astrológico. O signo de Áries é conhecido por sua energia de fogo, que desperta em nós mais vitalidade, iniciativa e autoconfiança. Por esse motivo, a entrada do Sol em Áries proporciona um momento de renovação das energias, das perspectivas de vida, das metas e da vontade de viver. O posicionamento de Vênus no signo de Aquário no mapa astral do ano novo astrológico indica que a nossa sensibilidade será desenvolvida no sentido humanitário e idealista durante os próximos meses. No amor, estaremos mais focadas em vivências que proporcionem o sentimento liberdade para nos expressarmos de forma "livre, leve e solta" - menos livre do que leve, porque a influência de Júpiter em Peixes pode trazer paixões intensas.Para você, aquariano, esse momento é benéfico para se libertar de tudo aquilo que tem te incomodado, analisar quais comportamentos, pensamentos e até pessoas têm sido negativos na sua vida e iniciar esse novo ciclo com mais leveza. Porém, é importante tomar cuidado para não desvalorizar aquilo que te auxiliou a chegar até aqui, lembre-se de exercer a gratidão.