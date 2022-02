Previsão do signo de Aquário para hoje, 20 de fevereiro

Signo de Aquário hoje

Hoje a influência da Lua em Libra faz com que seja um dia muito favorável para valorizar alguns prazeres da vida: como compartilhar momentos importantes com pessoas amadas, ter um momento de autocuidado ou até mesmo fazer uma mudança no visual. Como o trânsito do Sol em Peixes começou há alguns dias, somos direcionados a perceber quantos motivos temos para ser gratos - mas muitas vezes eles passam despercebidos no dia a dia. Por isso, esse é um ótimo momento para nos conectar com a energia de gratidão. Tenha orgulho de cada passo que você está dando na sua vida, por menor que ele pareça ser.As energias librianas e piscianas que nos influenciam nesse momento podem fazer com que os aquarianos se sintam mais ansiosos nesse momento. Sabendo disso, busque conectar-se aquilo que te auxilia a manter o equilíbrio psicológico, procure analisar quais são as principais situações que engatilham o seu estresse e prepare-se para lidar com elas.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.