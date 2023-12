Previsão do signo de Aquário para hoje, 20 de dezembro

A quarta-feira é marcada pelo desejo de saltar e pela coragem de seguir em frente. A Lua crescente no signo de Áries pede passagem. Caminhos estão sendo desbravados, ou seja, uma flor quer desabrochar. Se áries é o início, o ponto de partida, o que te move? Qual a tua causa? O que te motiva? Existe uma busca, uma luta. Mas cuidado com a ânsia da pressa, pois a Lua e Mercúrio estão sendo desafiados a resolver um desconforto provocado pela ação das emoções sobre a razão. Não esqueça que Mercúrio continua retrógrado no signo de Capricórnio e você continua tentando entender o que aconteceu nos últimos 12 meses. Tente refletir sobre o que deseja. Prefira primeiro escutar, silenciar a mente, pois quanto mais estiver na escuta, melhor. Antes de partir para 2024, deixe o passado para trás. A Lua vai fazer uma conjunção com Quíron e esse encontro é terapêutico, pois Quíron simboliza feridas dolorosas. E hoje pode ser aquele dia de compreender a razão dos seus desequilíbrios físicos e emocionais. Uma situação do passado pode ser motivo de bloqueios. E hoje essa ferida pode ser exposta, pois não há cura sem mexer no que dói.

Signo de Aquário hoje

Você não vai encontrar ninguém que preencha todas as suas necessidades e expectativas. Quando você desenvolve sua autenticidade, acaba atraindo relacionamentos e oportunidades que se alinhem com a sua verdadeira essência. Tudo que você precisa agora é de alguém que compartilhe um caminho de crescimento emocional e espiritual.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.