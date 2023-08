Previsão do signo de Aquário para hoje, 20 de agosto

A Lua segue no signo de Libra numa negociação linda com a Vênus em Leão. E essa interação potencializa o desejo de vínculo, ou seja, de amar e ser amado. O domingo promete leveza e otimismo! Que tal reunir amigos ou a família num almoço super especial?

O dia será propício para encontrar pessoas interessantes. Se você está solteiro ou já vem paquerando há algum tempo, aproveite o dia de hoje para conquistar o olhar desse outro. E se você já está num relacionamento, fortaleça ainda mais esse vínculo.

Você também pode escolher sua própria companhia e satisfazer suas vontades. Aproveite o domingo para cuidar de si, aprecie como anda a relação com seu corpo e autoimagem. Observe o que acontece ao seu redor, pois essa troca harmoniosa - Lua e Vênus - quer te ensinar que você não precisa se esforçar tanto, pois as pessoas vão te amar do jeitinho que você é. Você só precisa “Ser”, se sentir bem e se sentir “em casa”, onde quer que você esteja.

Aquário

O aspecto favorável entre Lua e Vênus vai reorganizar os seus sentimentos e você vai se reconectar de forma mais profunda com os seus desejos dentro de um relacionamento ou necessidades dentro de uma parceria. Pode ser que você descubra algo novo sobre você e suas vontades.É um dia perfeito para uma boa conversa.

Julianna Formiga é astróloga, professora e terapeuta de caminhos