Previsão do signo de Aquário para hoje, 20 de abril

Signo de Aquário hoje

Hoje durante a madrugada ocorre o primeiro Eclipse do ano, trazendo o início novos ciclos e encerrando padrões que prendem ou afetam sua individualidade. É um momento muito importante para se conectar com seus sonhos e novos caminhos. Pensando nisso, busque abrir espaço para falar sobre si mesmo e confiar mais na sua capacidade. Além disso, o Sol e a Lua entram em Touro logo após o Eclipse, trazendo a necessidade de buscar estabilidade e organização em meio a tantas movimentações. É preciso estar com os pés no chão e estar mais presente, construindo mais segurança e estabilidade em sua vida. Aproveite a quadratura do Sol com Plutão para se conectar com sua autenticidade e sua verdadeira essência. Questione-se sobre o que realmente importa e como o passado está te influenciando.O Sol em Touro forma uma quadratura com Plutão em seu signo despertando um momento de transformação e busca por mudanças em sua vida que podem gerar algumas resistências ou medo ao desconhecido. Tente ser corajoso e confiar mais em si mesmo e nos seus desejos.