Previsão do signo de Aquário para hoje, 20 de abril

Signo de Aquário hoje

A Lua cheia que aconteceu no último sábado continua nos influenciando, e está transitando por Sagitário hoje, o que nos leva a ficar mais idealistas e dispostos a vencer os obstáculos que surgirem para conquistar o que desejamos. Essa energia pode ser muito boa, principalmente para reavivar nosso ânimo. Além disso, essa fase lunar faz com que os processos que estamos vivendo chegam ao ápice, revelando o que for preciso para que você tenha melhor compreensão, mas isso pode acontecer de forma incômoda. A influência de sentimentos intensos e a necessidade de estabilidade que sentimos agora, que o Sol está transitando por Touro pode evidenciar uma postura egocêntrica, que faz com que você incite discussões e acabe magoando alguém importante, por falar algo de forma impensada. Lembre-se de ser flexível para considerar a opinião de outro e tenha cautela com as palavras que escolhe para se expressar, porque muitas vezes o desentendimento acontece por uma simples falha na comunicação.A presença de vários planetas em Peixes configura um momento interessante para que você se dedique ao autoconhecimento e, consequentemente, desenvolva sua confiança em si mesmo. Porém, tenha cuidado para não ter atitudes descontroladas, porque seus sentimentos são amplificados por esse posicionamento da Lua cheia em Sagitário hoje.