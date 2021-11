Previsão do signo de Aquário para hoje, 2 de novembro

Hoje a Lua continua transitando por Libra, se aproximando de Mercúrio que também está posicionado nesse signo. A influência dessa conjunção propicia um momento em que conseguimos ter mais sabedoria para mediar conflitos, já que o senso de harmonia e de justiça característicos de Libra nos ajuda a ser mais paciente para conversar sobre assuntos importantes. A presença do Sol em Escorpião tem configurado um momento de reflexão, introspecção e transformação que todos nós vivemos, mesmo que de formas diferentes. Nesse momento em que o Sol está formando uma oposição com Urano em Touro, somos direcionados a perceber certos padrões de comportamento e crenças limitantes que estamos alimentando, mas que não são mais benéficas. Apesar de ser considerado um aspecto desarmônico, essa quadratura nos leva a ter uma percepção mais assertiva de nós mesmos, sabendo identificar nossos limites e necessidades.

Signo de Aquário hoje

Os nativos de Aquário são regidos por Urano, que está formando uma quadratura com o Sol hoje. Você pode se deparar com alguma situação em que será desafiado a manter a calma, mesmo quando as coisas saem do controle. Lembre-se que no calor da emoção não é o melhor momento para ter uma conversa saudável.



*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.