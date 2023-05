Previsão do signo de Aquário para hoje, 2 de maio

Signo de Aquário hoje

Hoje a Lua entra em Libra e forma um trígono com Plutão em Aquário, despertando a autoconsciência e estimulando transformações pessoais e emocionais. Além deste trânsito, o Sol forma uma conjunção com Mercúrio em Touro, despertando questões sobre valores, autoestima, finanças, ou algum assunto que precisa ser resolvido. A Lua em Libra traz o foco para suas relações, e te convida a ser mais parceiro e acolhedor. A influência do Sol em Touro pede que você tenha o pé no chão, e expresse seus pensamentos e sentimentos de forma mais clara para as outras pessoas. Você pode sentir falta de algo do passado, de uma versão mais leve e confiante de si mesmo. Busque se reconectar com esse sentimento, mas perceba também o quanto você cresceu até aqui.A Lua em Libra forma um trígono com Plutão, trazendo uma forte energia emocional para transformações. Você pode sentir o desejo de se livrar de coisas do passado e se concentrar em seu futuro. É um momento de muita introspecção e auto análise, aproveite para identificar quais áreas da sua vida precisam ser movimentadas.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.